Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 288 Olay, 376 Yakalama, 29 Tutuklama (21-28 Aralık 2025)

Elazığ Valiliği, 21-28 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültene göre kent genelinde yaşanan olaylar ve yapılan denetimlerin detayları paylaşıldı.

Denetimler ve trafik uygulamaları

Yapılan çalışmalarda toplam 61.376 şahıs ve 23.209 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan 2.783'üne cezai işlem uygulanırken, 226 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 33 adet trafik kazasında 50 kişi yaralandı.

Ele geçirilen silah ve uyuşturucular

Güvenlik güçlerinin çalışmalarında ele geçirilenler arasında 9 adet tabanca, 8 adet tüfek, 65 adet fişek/kartuş, 6 adet mühimmat ve 6 adet kesici alet yer aldı.

Uyuşturucu ve ilgili maddeler ise şu şekilde kaydedildi: 829,95 gram esrar, 1.517 gram kubar esrar, 34,15 gram metamfetamin, 141,4 gram bonzai hammaddesi, 1.537,45 gram bonzai, 1.586 adet sentetik ecza ve ecstasy, 109,6 gram kannabinoit, 130 ml sıvı kannabinoit, 20 gram anason, 22,5 gram etil alkol, 146 gram kokain ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı.

Diğer bulgular

Ayrıca 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Bültene göre kayıp olarak aranan 5 şahıs ise bulundu.

Valilik tarafından paylaşılan bu veriler, kentteki asayiş ve denetim faaliyetlerinin kapsamını ortaya koyuyor.

ELAZIĞ’DA BİR HAFTADA MEYDANA GELEN 288 ASAYİŞ OLAYINDA 376 ŞAHIS YAKALANIRKEN 29 ŞAHIS TUTUKLANDI