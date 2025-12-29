DOLAR
Erden Timur: 'Hiçbir Bahis Üyeliğim Olmadı' — Eski Galatasaray Başkan Vekilinin İfadesi

Erden Timur, şike ve bahis soruşturmasında verdiği ifadede hayatı boyunca hiçbir yasal veya yasa dışı bahis sitesinde üyeliğinin olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:02
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen şike ve bahis oynama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timurun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

İfadesinin özeti

Timur, kimlik tespitinde iş insanı olduğunu ve aylık gelirinin 4 milyon lira olduğunu belirtti. İfadesinde şu anda aktif olan hiçbir spor kulübünde görevi olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

‘Herhangi bir yasal/yasa dışı bahis sitesinde herhangi bir üyeliğim hayatım boyunca hiç olmamıştır. Herhangi bir yasa dışı bahis sitesinde de herhangi bir üyeliğim hayatım boyunca hiç olmamıştır. Yönetici olduğum dönemde kulübün müsabakasında yasal veya yasadışı bahis sitelerinde oyun oynamadım. Oynamam yönünde bana telkinde veya yönlendirmede bulunan kimse de olmadı’.

İddialara ve kişisel bağlantılara yanıt

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Timur, D.B. isimli şahsı, eşini ve çocuklarını tanımadığını ve bu şahsın çocuklarının maç seremonisinde bulunmalarının kendisiyle ilişkisinin olmadığını söyledi. Ayrıca, “Bu maçın oynandığı tarihte benim Galatasaray Kulübü ile herhangi bir bağım yoktu, bu müsabakadan çok önce yaklaşık 8 ay önce görevimden istifa etmiştim.” dedi.

V.Ş. ve gayrimenkul satışlarına ilişkin açıklama

Timur, V.Ş. isimli şahıs ile hiçbir şekilde bir temasının olmadığını ve kişisel olarak tanımadığını vurguladı. İfadesinde V.Ş.'ye ilişkin satışlara dair şu bilgileri paylaştı:

2014 yılında 22 adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiindeki Nef13 projesinden 57’şer metrekarelik gayrimenkulün 26 ay taksitle satın alındığını; bu projeden o dönemde yaklaşık bin daire satışının yapıldığını, satılan gayrimenkullerin emsalleri ile aynı satış fiyatıyla satışa çıktığını belirtti.

Timur ayrıca, şirketinin bugüne kadar yaklaşık 46 bin adet konut ve arsa sattığını, tüm satışların ilgili satış ofisinde veya bayi kanalıyla ve yetkili personel aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. V.Ş. adlı kişiye yapılan satımlarda da ilgili satış yetkililerinin imzası bulunduğunu belirtti.

Son olarak, Timur 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda V.Ş. hakkında yasadışı bahis veya başka bir suçla ilgili herhangi bir verinin bulunmadığını, söz konusu şahsa ilişkin suçlamaların kamuoyuna 2017 yılından sonra yansıdığını söyledi.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yer aldığı soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

