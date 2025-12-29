DOLAR
Çayırova'da Belediye Otobüsü ile Motokuryenin Çarpışma Anı Kamerada

Kocaeli Çayırova'da 24 Aralık'ta belediye otobüsü ile motokuryenin dört yol ağzında çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı; kurye hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:59
Olayın Detayları ve Görüntüler

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. 24 Aralık tarihinde Yeni Mahalle Fatih Caddesi üzerindeki dört yol ağzında, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen belediye otobüsü ile motokurye çarpıştı.

Çarpışma sonrası durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosiklet ile belediye otobüsünün çarpışması ve kuryenin motordan düşerek savrulması açık biçimde yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

