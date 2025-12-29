Çayırova'da Belediye Otobüsü ile Motokuryenin Çarpışma Anı Kamerada

Olayın Detayları ve Görüntüler

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. 24 Aralık tarihinde Yeni Mahalle Fatih Caddesi üzerindeki dört yol ağzında, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen belediye otobüsü ile motokurye çarpıştı.

Çarpışma sonrası durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosiklet ile belediye otobüsünün çarpışması ve kuryenin motordan düşerek savrulması açık biçimde yer alıyor.

