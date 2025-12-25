Kale'de Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza Detayları

Denizli'nin Kale ilçesinde, Denizli-Muğla karayolunda meydana gelen kazada, 44 yaşındaki M.D. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan kazazedeler sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 70 yaşındaki Hüseyin Kızıloğlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak kurtarılan sürücü M.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile önce Kale Devlet Hastanesi'ne, ardından Denizli'ye sevk edildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

