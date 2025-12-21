DOLAR
Bilecik'te Otomobil Traktöre Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Bilecik-Vezirhan-Gölpazarı yolunda otomobilin kontrolden çıkarak traktöre çarpması sonucu sürücü Ahmet Ö., Hilal Ö. ve 4 yaşındaki E.Ö. yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:53
Bilecik-Vezirhan-Gölpazarı karayolunda meydana gelen kazada bir otomobilin kontrolden çıkarak traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, seyir halindeki 07 RN 042 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Gölpazarı'ndan Beşevler Köyü'ne gitmekte olan Rüstem Ü. idaresindeki 11AAB 734 plakalı traktöre çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Hilal Ö. ve 4 yaşındaki E.Ö. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Gölpazarı İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

