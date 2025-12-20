Gölköy'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesiyle Anneler Bilgilendirildi

Ordu’nun Gölköy ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesinin tanıtımı yapılarak annelere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Koordinasyon ve Amaç

Etkinlik, Gölköy Kaymakamlığı ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmanın temel amacı, uyuşturucu kullanımına karşı annelerin farkındalığını artırmak ve çocuklarla gençlerin korunmasında ailelerin rolünü güçlendirmek olarak belirtildi.

Eğitimin İçeriği

Gölköy'de düzenlenen etkinlikte jandarma personeli tarafından vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve şüpheli durumların bildirilmesi konularında detaylı sunumlar yapıldı. Eğitimlerde özellikle çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasında annelerin taşıdığı kritik rol vurgulandı.

Etkinlik, toplum tabanlı farkındalığı artırmayı ve ailelerin koruyucu kapasitesini güçlendirmeyi hedefledi.

