DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.169,37 -0,07%

Gölköy'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesiyle Anneler Bilgilendirildi

Gölköy'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında Gölköy Kaymakamlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından annelere uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:39
Gölköy'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesiyle Anneler Bilgilendirildi

Gölköy'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesiyle Anneler Bilgilendirildi

Ordu’nun Gölköy ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesinin tanıtımı yapılarak annelere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Koordinasyon ve Amaç

Etkinlik, Gölköy Kaymakamlığı ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmanın temel amacı, uyuşturucu kullanımına karşı annelerin farkındalığını artırmak ve çocuklarla gençlerin korunmasında ailelerin rolünü güçlendirmek olarak belirtildi.

Eğitimin İçeriği

Gölköy'de düzenlenen etkinlikte jandarma personeli tarafından vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve şüpheli durumların bildirilmesi konularında detaylı sunumlar yapıldı. Eğitimlerde özellikle çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasında annelerin taşıdığı kritik rol vurgulandı.

Etkinlik, toplum tabanlı farkındalığı artırmayı ve ailelerin koruyucu kapasitesini güçlendirmeyi hedefledi.

ORDU'NUN GÖLKÖY İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE"...

ORDU'NUN GÖLKÖY İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE" PROJESİNİN TANITIMI YAPILARAK VATANDAŞLARA EĞİTİM VERİLDİ.

ORDU'NUN GÖLKÖY İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE"...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da DSİ Boru Patladı: Park Halindeki Otomobil Portakal Bahçesine Sürüklendi
2
Çankırı’da Araç Önünü Kesip Sürücüyü Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı
3
İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Taburcu Edilen Sürücü Yaralandı
4
Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi
5
Elazığ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
6
Akçaabat’ta yamaçtan düşen kaya otomobile çökü: 5 yaralı
7
Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025