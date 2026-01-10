Bilecik'te Talaş Yüklü Tırın Dorsesi Alev Aldı

Bilecik-Eskişehir D-650'de seyir halindeki talaş yüklü 01 AHA 963 plakalı tırın dorsesinde çıkan duman ve alevler, itfaiye ekiplerince araca sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:37
Bilecik'te Talaş Yüklü Tırın Dorsesi Alev Aldı

Bilecik'te talaş yüklü tırın dorsesi alev aldı

Olay ve müdahale

Olay, Bilecik-Eskişehir D-650 karayolu Kurtköy Köy mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük ilçesine seyir halindeki, sürücü İlker T. yönetimindeki, talaş yüklü 01 AHA 963 plakalı çekici/tırın dorse kısmında aniden dumanlar ve alevler yükseldi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti ve yangın, araca sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen yangında herhangi bir yaralanma olmadı. Olayla ilgili inceleme jandarma tarafından başlatıldı.

