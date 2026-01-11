Serik'te Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Antalya Serik'te Kökez Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; Fedai K. hastaneye kaldırıldı, diğer sürücü olay yerini terk etti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 00:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 00:41
Serik'te Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Serik'te Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Kökez Mahallesi — Akşam saatleri

Antalya'nın Serik ilçesinde, Kökez Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fedai K.'nın kullandığı 07 ARN 112 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 07 BVN 376 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralanan Tofaş marka araç sürücüsü Fedai K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer araç sürücüsünün aracı terk ederek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da 10 Katlı Binanın Giriş Katında Yangın
2
Karaman'da 4 Kişiyi Vuran Zanlı Tutuklandı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Antalya'da 12 Yaşındaki Çocuk Sulama Havuzunda Hayatını Kaybetti
4
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 780 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
5
Serik'te Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı
6
Yenibosna Metro Durağı'nda Elektrik Kablosu Yangını

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları