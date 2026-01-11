Serik'te Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Kökez Mahallesi — Akşam saatleri

Antalya'nın Serik ilçesinde, Kökez Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fedai K.'nın kullandığı 07 ARN 112 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 07 BVN 376 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralanan Tofaş marka araç sürücüsü Fedai K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer araç sürücüsünün aracı terk ederek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

