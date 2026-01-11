Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 780 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon Detayları
Fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda, şahsın üzerinde yapılan aramada 780 adet sentetik ecza maddesi ve 30 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltı ve İşlemler
Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
