Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 780 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya’da düzenlenen operasyonda 780 sentetik ecza ve 30 ecstasy hap ele geçirildi; 1 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 00:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 00:41
Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda, şahsın üzerinde yapılan aramada 780 adet sentetik ecza maddesi ve 30 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltı ve İşlemler

Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

