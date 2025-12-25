Bilecik'te Tekstil Fabrikasında Baca Yangını: 3 İşçi Hastanelik

OSB'de baca alevleri çevreyi dumanla kapladı, acil müdahale yapıldı

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 1. Cadde adresindeki tekstil fabrikasının baca kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte fabrikanın yangın söndürme sistemi devreye girdi ve içerisi kısa sürede dumanla kaplandı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Dumandan etkilendiği belirlenen 3 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

