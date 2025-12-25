DOLAR
42,81 -0,09%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,64 -0,03%
BITCOIN
3.760.467,59 -0,32%

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1977'deki 'Ters Selam' Evlilik Hikâyesini Gülerek Dinledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, esnaf ziyareti sırasında 1977'de Cuma Namazı'nda 'ters selam' vererek sevdiği kızı aldığı anlatılan Şerafettin Yılmaztürk'ün hikâyesini gülerek dinledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:59
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1977'deki 'Ters Selam' Evlilik Hikâyesini Gülerek Dinledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1977'deki 'Ters Selam' Hikâyesine Gülerek Ortak Oldu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak'taki esnaf ziyaretinde duyduğu ilginç bir evlilik anısını gülümseyerek dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretteki Sohbet ve Katılımcılar

Ziyarette İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve esnafa verdiği lakapla tanınan Şerafettin Yılmaztürk (Amigo Şero) da hazır bulundu. Vali Sözer, işyeri ziyareti sırasında esnafla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

1977'de Cuma Namazı'nda 'Ters Selam' ile Gelen Evlilik Hikâyesi

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Vali Sözer'e Şerafettin Yılmaztürk'ün başından geçen evlilik olayını aktardı. Çınar, yengesinin Şerafettin'e verilmiyor oluşunu anlatarak, "Valim, yengemi buna (Şerafettin Yılmaztürk) vermiyorlardı. Bu da çareyi Cuma Namazı'nda kayınpederi Mustafa amcanın sol tarafına geçmiş. Ona, 'Herkes sağa verirken sen sola ver, seni görsün' demişler. O da öyle yapmış, kızı almış" dedi.

Ardından söz alan Şerafettin Yılmaztürk, olayı kendi ağzından paylaştı: 'İki, üç defa gittik babamla kız istemeye. Bebem "Oğlum vermiyorlar" dedi. Ne yapacaksın, benim de aklıma öyle Cuma Namazı geldi. Gittim Cuma Namazına, abdest aldım, Allah kabul etsin. Kayınpederi takip ediyorum, hoca "Ön safları doldurun" dedi. Ben bunun yanına saf tuttum. Beni görsün diye ters verdim selamı. Ondan sonra kayınpederim "Bu çocuğu yanlış tanıttılar bize. Bu çocuk namazında niyazında" demiş, sonra verdiler bana eşimi.'

Bu anlatımın ardından Vali Faik Oktay Sözer hikâyeye kahkahalarla karşılık verdi; ziyaret, samimi ve neşeli bir atmosferde sona erdi.

SAĞDAKİ ŞERAFETTİN YILMAZTÜRK DİNLEYEN VALİ MAVİLİ MURAT HIZLI

SAĞDAKİ ŞERAFETTİN YILMAZTÜRK DİNLEYEN VALİ MAVİLİ MURAT HIZLI

BEYAZLI ŞERAFETTİN YILMAZTÜRK, YANINDAKİ BİZE BAKAN VALİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Trafik Levhasına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
2
Diyarbakır'da anne sinir kriziyle 2 aylık bebeğini pencereden attı
3
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1977'deki 'Ters Selam' Evlilik Hikâyesini Gülerek Dinledi
4
Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Mehmet Anıl C. Yaralandı
5
Bandırma-Susurluk karayolunda TIR devrildi: Hububat yola saçıldı
6
Erdek'te zıpkınla avlanan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya boğuldu
7
Zonguldak'ta Tüfekle Çifte Cinayet: Şüpheli Yusuf Ü. Adliyeye Sevk Edildi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması