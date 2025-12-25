Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1977'deki 'Ters Selam' Evlilik Hikâyesini Gülerek Dinledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1977'deki 'Ters Selam' Hikâyesine Gülerek Ortak Oldu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak'taki esnaf ziyaretinde duyduğu ilginç bir evlilik anısını gülümseyerek dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretteki Sohbet ve Katılımcılar

Ziyarette İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve esnafa verdiği lakapla tanınan Şerafettin Yılmaztürk (Amigo Şero) da hazır bulundu. Vali Sözer, işyeri ziyareti sırasında esnafla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

1977'de Cuma Namazı'nda 'Ters Selam' ile Gelen Evlilik Hikâyesi

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Vali Sözer'e Şerafettin Yılmaztürk'ün başından geçen evlilik olayını aktardı. Çınar, yengesinin Şerafettin'e verilmiyor oluşunu anlatarak, "Valim, yengemi buna (Şerafettin Yılmaztürk) vermiyorlardı. Bu da çareyi Cuma Namazı'nda kayınpederi Mustafa amcanın sol tarafına geçmiş. Ona, 'Herkes sağa verirken sen sola ver, seni görsün' demişler. O da öyle yapmış, kızı almış" dedi.

Ardından söz alan Şerafettin Yılmaztürk, olayı kendi ağzından paylaştı: 'İki, üç defa gittik babamla kız istemeye. Bebem "Oğlum vermiyorlar" dedi. Ne yapacaksın, benim de aklıma öyle Cuma Namazı geldi. Gittim Cuma Namazına, abdest aldım, Allah kabul etsin. Kayınpederi takip ediyorum, hoca "Ön safları doldurun" dedi. Ben bunun yanına saf tuttum. Beni görsün diye ters verdim selamı. Ondan sonra kayınpederim "Bu çocuğu yanlış tanıttılar bize. Bu çocuk namazında niyazında" demiş, sonra verdiler bana eşimi.'

Bu anlatımın ardından Vali Faik Oktay Sözer hikâyeye kahkahalarla karşılık verdi; ziyaret, samimi ve neşeli bir atmosferde sona erdi.

SAĞDAKİ ŞERAFETTİN YILMAZTÜRK DİNLEYEN VALİ MAVİLİ MURAT HIZLI