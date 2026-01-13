Bingöl'de 7 Zanlı Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı

Bingöl jandarmasının çalışmasıyla çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı; adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:31
Jandarma ekiplerinin operasyonu sonuç verdi

Bingöl'de jandarma ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıların yakalanması hedeflendi.

Yapılan uygulama ve takipler sonucunda, 7 zanlı yakalandı. Zanlılar hakkında yürütülen adli işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

