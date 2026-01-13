Bingöl'de 7 Zanlı Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı
Jandarma ekiplerinin operasyonu sonuç verdi
Bingöl'de jandarma ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıların yakalanması hedeflendi.
Yapılan uygulama ve takipler sonucunda, 7 zanlı yakalandı. Zanlılar hakkında yürütülen adli işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
– BİNGÖL’DE ARANAN 7 HÜKÜMLÜ JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI