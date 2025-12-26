DOLAR
Bingöl'de DEAŞ Üyesi Tutuklandı

Bingöl'de polis operasyonuyla DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 1 şahıs yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 21:52
Emniyetten açıklama: 1 şüpheli yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, ‘DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "TEM Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; ‘DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü olarak, çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir" denildi.

