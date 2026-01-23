Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan 6 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de 16-23 Ocak 2026 tarihleri arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi; uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:11
Operasyon ve yakalamalar

İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 16-23 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikleri, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise tümünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Diğer müdahaleler ve ele geçirilen maddeler

Aynı tarihler arasında asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinin de yer aldığı çalışmalar kapsamında toplam 17 olaya müdahale edildi.

Yürütülen operasyonlarda 23 gram esrar, 1 gram kokain ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olarak 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

