Kundu Sahili'nde traktör kazası — 18 yaşındaki Mehmet Tosun hayatını kaybetti

Kundu Sahili'nde traktör kazası: 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Antalya, Aksu — Kaza bugün saat 15.00'te gerçekleşti

Antalya'nın merkez Aksu ilçesi Kundu Sahilinde meydana gelen traktör kazasında Mehmet Tosun (18) hayatını kaybetti, yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tosun ile Baran Ç. sahile geldikten sonra sürücünün kontrolünden çıkan traktör devrilerek ters döndü. Kaza bugün saat 15.00 sıralarında yaşandı ve iki genç traktörün altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, traktörün altına "balon" olarak tabir edilen kurtarma aparatını yerleştirerek aracı kaldırdı.

Ayakları traktörün altında kalan Baran Ç., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun'un cansız bedeni aynı yöntemle traktörün altından çıkarıldı.

Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi; acılı baba, oğluna bölgeye gelmemesi konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu ancak söz dinletemediğini ifade etti.

Mehmet Tosun'un cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

