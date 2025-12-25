DOLAR
Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale’de 15-24 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi; 6 şüpheli tutuklandı, 4 aranan şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:25
15-24 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda madde ele geçirildi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde 15-24 Aralık tarihleri arasında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 491 adet ecstasy, 427 adet sentetik ecza, 78,75 gram skunk, 68 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 25 gram esrar, 20,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 3,42 gram metamfetamin, uyuşturucu emdirilmiş 6 adet peçete parçası, 3 adet plastik şişe içerisinde likit esrar, tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde; 35 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma', 15 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçundan aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 4 aranan şahıs yakalanarak mahkemeye sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

