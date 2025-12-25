DOLAR
Malatya'da Hakimbey Apartmanı davasında 4 sanığa hapis cezası

Malatya'da 6 Şubat'ta yıkılan Hakimbey Apartmanı davasında 4 sanık hapis, 2 sanık beraat etti; enkazda 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:18
Malatya'da Hakimbey Apartmanı davasında 4 sanığa hapis cezası

Malatya'da Hakimbey Apartmanı davasında karar: 4 sanığa hapis

Davanın özeti

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı davasında karar açıklandı. Olay, Malatya’nın Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde, 2. Ordu Karargahı karşısında bulunan apartmanda meydana gelmişti.

Mahkeme süreci ve duruşma

Dava, projede ve yapım sürecinde görev aldığı belirtilen teknik sorumlular ile belediye personellerinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılandığı dosya kapsamında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla hazır bulunurken, depremde yaşamını yitirenlerin yakınları ile taraf avukatları salonda yer aldı.

Tarafların iddiaları

Mağdur yakınları, binanın Elazığ depremi sonrasında hasarlı olduğuna dair dilekçelerin dikkate alınmadığını ve ilgili kurum yetkilileri hakkında soruşturma yapılmamasının eksik yargılama olduğunu ileri sürdü. Sanık avukatları ise binanın Elazığ depreminde hasar gördüğünü, gerekli incelemelerin yapılmadığını ve ilgili kurumların mahkemeye yeterli belge sunmadığını savundu.

Karar

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanıklardan B.Y. ve A.Y.'yi 17 yıl 6 ay, M.B. ve A.Ö.'yü ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer iki sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Ek tedbirler

Mahkeme, ceza alan sanıklar hakkında tutuksuz yargılama şartlarının devamına hükmederek, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Hakimbey Apartmanı davasının kararı, depremden etkilenen aileler ve kamuoyu nezdinde tartışmaları sürdürürken, yargı sürecinin ayrıntıları ve gerekçeleri ilerleyen günlerde açıklanacak tutanaklarla netlik kazanacak.

HAKİMBEY APARTMANI YIKILMIŞTI (ARŞİV)

HAKİMBEY APARTMANI YIKILMIŞTI (ARŞİV)

MAĞDUR YAKINLARI

