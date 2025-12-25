İzmir’de 3 bin 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi — Değeri 1 milyon 500 bin TL

Jandarma operasyonunda 6 adreste arama yapıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte içki yapımında kullanılan kaçak etil alkolün peşine düştü. Yapılan çalışmada, Konak ilçesi Güzelyurt ve Kurtuluş mahalleleri ile Bornova ilçesi Mevlana, Ümit ve Egemenlik mahallelerinde kaçak etil alkol satışı yapıldığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri dün eş zamanlı operasyon düzenledi; toplam 6 adrese (2 iş yeri ve 4 depo) baskın yapıldı.

Aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 3 bin 360 litre etil alkol, 50 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti, 1 adet kapak vakumlama makinesi ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin tahmini piyasa değerinin 1 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

