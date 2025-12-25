Germencik'te 202 litre kaçak alkol ele geçirildi
Jandarma operasyonuyla el yapımı şarap bulundu
Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda, 202 litre kaçak içki ele geçirildi.
Operasyon, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince Kızılcapınar Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yaptığı tespit edilen adrese yapıldı.
Yapılan aramada 202 litre el yapımı şarap ele geçirilirken, H.M. (72) isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
