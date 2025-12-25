DOLAR
Germencik'te 202 litre kaçak alkol ele geçirildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma operasyonunda 202 litre el yapımı şarap ele geçirildi; H.M. (72) hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:08
Jandarma operasyonuyla el yapımı şarap bulundu

Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda, 202 litre kaçak içki ele geçirildi.

Operasyon, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince Kızılcapınar Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yaptığı tespit edilen adrese yapıldı.

Yapılan aramada 202 litre el yapımı şarap ele geçirilirken, H.M. (72) isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

