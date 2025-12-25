DOLAR
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Ecstasy ve Metamfetamin Ele Geçirildi, 1 Tutuklu

Bingöl'de polisin operasyonunda 3 ecstasy hap ve 3,12 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:36
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda, il genelinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 3 adet ecstasy hap ile 3,12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Operasyon kapsamında, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

