Bingöl Genç'te Midibüs Kara Saplandı — İş Makinesiyle Kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle şarampole kayan midibüs, belediye iş makinesiyle çıkarılarak yoluna devam etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:04
Genç ilçesinde akşam saatlerinde yoğun kar trafiği etkiledi

Bingöl'ün Genç ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, trafik kazalarına neden oldu. Diyarbakır istikametine seyir halinde olan bir yolcu midibüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı ve kara saplandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine belediye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu midibüs, bir iş makinesi yardımıyla güvenli bir şekilde bulunduğu noktadan çıkarılarak yoluna devam etti.

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

