Bitlis'te Narkotik Operasyonu: 27 Tutuklu, Silah ve El Bombası Ele Geçti

Bitlis, Tatvan ve Hizan'da düzenlenen operasyonda 29 şüpheliden 27'si tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu, silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:24
Bitlis, Tatvan ve Hizan'da gerçekleştirilen eş zamanlı narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden büyük çoğunluğu tutuklandı.

Operasyonun koordinasyonu ve katılımcıları

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; operasyon, Bitlis, Tatvan ve Hizan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat timleri görev aldı.

Adli süreç

Operasyonda toplam 29 şüpheli yakalanırken, yakalananlardan 27'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı; 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ele geçirilenler

Aramalarda ele geçirilenler arasında 117 bin 814 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 1 kilo 103 gram metamfetamin maddesi, 360 gram skunk, 77 gram eroin, 18 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 6 adet 765 mm silah, 108 adet tabanca fişeği, 14 adet ak 47 fişeği, 3 adet el bombası, 5 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para bulundu.

Valilik açıklamasında, hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

