Bitlis'te Rahva Mevkiinde İki Tır Çarpıştı — Maddi Hasar, Yaralanma Yok

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkiinde öğle saatlerinde iki tır çarpıştı; maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:44
Bitlis'te Rahva Mevkiinde İki Tır Çarpıştı — Maddi Hasar, Yaralanma Yok

Bitlis'te Rahva Mevkiinde İki Tır Çarpıştı

Kazanın Detayları

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkiinde, öğle saatlerinde iki tırın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 ADC 933 plakalı tır, trafik ışıklarında bekleyen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen başka bir tıra arkadan çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı; her iki araçta da maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

BİTLİS’TE İKİ TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ.

BİTLİS’TE İKİ TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ.

BİTLİS’TE İKİ TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 810 Hap Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
3
Kırşehir'de Kahvehaneye Kumar Operasyonu: 4 Şüpheliye 46 bin 416 TL Ceza
4
Antalya'da kayıp 11 yaşındaki çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu
5
İzmir'de Fırtına: Karaburun Mordoğan'da Tekneler Battı
6
Kırıkkale'de FETÖ Hükümlüsü İhraç Komiser Yardımcısı N.E. Yakalandı
7
Edirne'de Sağanak: Yollar Göle Döndü, Köprü Altında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları