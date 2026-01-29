Bitlis'te Rahva Mevkiinde İki Tır Çarpıştı — Maddi Hasar, Yaralanma Yok

Bitlis'te Rahva Mevkiinde İki Tır Çarpıştı

Kazanın Detayları

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkiinde, öğle saatlerinde iki tırın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 ADC 933 plakalı tır, trafik ışıklarında bekleyen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen başka bir tıra arkadan çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı; her iki araçta da maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

