Edirne'de Sağanak: Yollar Göle Döndü, Köprü Altında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de etkili olan sağanak yağışın ardından kent genelinde birçok cadde ve yol suyla kaplandı. Oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle bazı yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte hızlı tren köprüsü altında bir otomobil su birikintisinde kaldı. Araçta mahsur kalanların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtaki vatandaşlar çıkartılarak güvenli alana alındı; yaralanan olmadı.

Ulaşım ve hasar

Bazı otomobiller yoğun su sebebiyle arızalanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler suyun tahliyesi ve yolların yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bazı evler su baskınına maruz kaldı ve vatandaşlar mağduriyet yaşadıklarını bildirdi.

Trafik tedbiri: Motosikletlere yasak

Edirne Valiliği, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisikletler ile moto kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Yetkililer sürücüleri yağışlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

