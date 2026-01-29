Antalya'da kayıp 11 yaşındaki çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu

Antalya'da kaybolan 11 yaşındaki A.B., yaklaşık 600 kilometre uzaktaki Adana'da bir esnaf tarafından bulundu ve polis ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 19:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 19:00
Antalya'da kayıp 11 yaşındaki çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu

Antalya'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk Adana'da bulundu

A.B. (11), 26 Ocak Pazartesi günü Antalya'nın Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde ailesiyle serada çalışırken annesine lavaboya gideceğini söyleyip evden çıktı ve bir daha haber alınamadı.

Geniş çaplı arama çalışmaları

Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ve vatandaşlar, ormanlık alanlar, su kuyuları ve tarlalarda arama çalışması başlattı fakat ilk etapta iz bulunamadı. Ekiplerin çalışması sürerken, A.B.'nin en son Adana Otogarı kamerasında görüldüğü polis tarafından tespit edildi.

Esnafın dikkati umut oldu

İHA'nın haberlerini gören esnaf Ömer Özkan, çocuğu otogarın hemen arkasındaki Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde buldu. Özkan, çocuğu dükkanına davet ederek 112'ye haber verdi ve A.B.'yi İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerine teslim etti. Polislerin aileye de bilgi verdiği öğrenildi.

Özkan, olayı şöyle anlattı: "Dükkanımı açmaya geldiğim sırada arabanın kenarında otururken gördüm. Saklanıyordu. Daha önce haberlerde gördüğüm için yüzü bana az çok tanıdık geldi. Emin olmak için içeri davet ettim. İnternette kısa bir araştırma yaptım ve kaybolan çocuk olduğunu anladım. Bunun üzerine anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdim. Sağ olsunlar, ekipler hemen geldi."

Özkan, çocuğun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Çocuk Şube ekiplerine teslim ettik. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmadı. Ailesi daha sonra beni arayarak teşekkür etti. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık, Allah rızası için yaptık" dedi.

Olay, yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Adana'da son buldu; aileye teslim edilen A.B.'nin durumu hakkında polis bilgi verdi.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE LAVABOYA GİDECEĞİNİ SÖYLEYİP EVDEN ÇIKAN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ADANA’DA...

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE LAVABOYA GİDECEĞİNİ SÖYLEYİP EVDEN ÇIKAN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ADANA’DA BİR ESNAF TARAFINDAN BULUNDU. ÇOCUĞU BULAN ESNAF, "DÜKKANIMI AÇMAYA GELDİĞİMDE SIRADA ARABANIN KENARINDA SAKLANIRKEN GÖRDÜM. DÜKKANIMI AÇMAYA GİDERKEN FARK ETTİM, İÇERİ DAVET ETTİM. 112’YE BİLDİREREK ÇOCUĞU POLİSE TESLİM ETTİM" DEDİ.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE LAVABOYA GİDECEĞİNİ SÖYLEYİP EVDEN ÇIKAN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ADANA’DA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 810 Hap Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
3
Kırşehir'de Kahvehaneye Kumar Operasyonu: 4 Şüpheliye 46 bin 416 TL Ceza
4
Antalya'da kayıp 11 yaşındaki çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu
5
İzmir'de Fırtına: Karaburun Mordoğan'da Tekneler Battı
6
Kırıkkale'de FETÖ Hükümlüsü İhraç Komiser Yardımcısı N.E. Yakalandı
7
Edirne'de Sağanak: Yollar Göle Döndü, Köprü Altında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları