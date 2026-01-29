Antalya'da kayıp 11 yaşındaki çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu

Antalya'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk Adana'da bulundu

A.B. (11), 26 Ocak Pazartesi günü Antalya'nın Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde ailesiyle serada çalışırken annesine lavaboya gideceğini söyleyip evden çıktı ve bir daha haber alınamadı.

Geniş çaplı arama çalışmaları

Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ve vatandaşlar, ormanlık alanlar, su kuyuları ve tarlalarda arama çalışması başlattı fakat ilk etapta iz bulunamadı. Ekiplerin çalışması sürerken, A.B.'nin en son Adana Otogarı kamerasında görüldüğü polis tarafından tespit edildi.

Esnafın dikkati umut oldu

İHA'nın haberlerini gören esnaf Ömer Özkan, çocuğu otogarın hemen arkasındaki Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde buldu. Özkan, çocuğu dükkanına davet ederek 112'ye haber verdi ve A.B.'yi İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerine teslim etti. Polislerin aileye de bilgi verdiği öğrenildi.

Özkan, olayı şöyle anlattı: "Dükkanımı açmaya geldiğim sırada arabanın kenarında otururken gördüm. Saklanıyordu. Daha önce haberlerde gördüğüm için yüzü bana az çok tanıdık geldi. Emin olmak için içeri davet ettim. İnternette kısa bir araştırma yaptım ve kaybolan çocuk olduğunu anladım. Bunun üzerine anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdim. Sağ olsunlar, ekipler hemen geldi."

Özkan, çocuğun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Çocuk Şube ekiplerine teslim ettik. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmadı. Ailesi daha sonra beni arayarak teşekkür etti. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık, Allah rızası için yaptık" dedi.

Olay, yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Adana'da son buldu; aileye teslim edilen A.B.'nin durumu hakkında polis bilgi verdi.

