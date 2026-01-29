İzmir'de Fırtına: Karaburun Mordoğan'da Tekneler Battı

İzmir'in Karaburun ilçesinde etkili fırtına ve sağanak, Mordoğan kıyılarında dalgaların yükselmesine neden oldu; iskelede bağlı bazı tekneler battı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 19:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 19:00
Karaburun'da şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı etkiledi

İzmir’in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, bölge yaşamını olumsuz etkiledi. Mordoğan Mahallesi sahilinde fırtına nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi ve iskeleye bağlı bazı tekneler su alarak battı.

Edinilen bilgiye göre, Karaburun ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, özellikle kıyı şeridinde zor anlar yaşanmasına yol açtı. Oluşan şiddetli dalgalar iskelede bağlı teknelerin zarar görmesine neden oldu.

Bölgede fırtınanın etkisinin sürdüğü öğrenildi.

