Kırıkkale'de FETÖ Hükümlüsü İhraç Komiser Yardımcısı N.E. Yakalandı

Kırıkkale'de, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı N.E., jandarma tarafından yakalanıp Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:50
Kırıkkale'de FETÖ Hükümlüsü İhraç Komiser Yardımcısı N.E. Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ’ye üye olma suçundan aranan ihraç komiser yardımcısı N.E.'yi yakaladı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından N.E., resmi işlemler sonucunda Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

KIRIKKALE’DE, FETÖ SUÇUNDAN ARANAN VE 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN İHRAÇ KOMİSER...

KIRIKKALE’DE, FETÖ SUÇUNDAN ARANAN VE 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN İHRAÇ KOMİSER YARDIMCISI, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 810 Hap Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
3
Kırşehir'de Kahvehaneye Kumar Operasyonu: 4 Şüpheliye 46 bin 416 TL Ceza
4
Antalya'da kayıp 11 yaşındaki çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu
5
İzmir'de Fırtına: Karaburun Mordoğan'da Tekneler Battı
6
Kırıkkale'de FETÖ Hükümlüsü İhraç Komiser Yardımcısı N.E. Yakalandı
7
Edirne'de Sağanak: Yollar Göle Döndü, Köprü Altında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları