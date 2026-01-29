Kırıkkale'de FETÖ Hükümlüsü İhraç Komiser Yardımcısı N.E. Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda gözaltı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ’ye üye olma suçundan aranan ihraç komiser yardımcısı N.E.'yi yakaladı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından N.E., resmi işlemler sonucunda Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
