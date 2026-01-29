Şanlıurfa’da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 1 gözaltı

Jandarma ekipleri Birecik’te dijital deliller ele geçirdi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında Birecik ilçesinde operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen çalışmada, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması hedeflendi.

Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Belirlenen adrese yapılan baskında 1 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 tablet, 1 SIM kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Olayda 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

