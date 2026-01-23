Bitlis'te Yolcu Otobüsü Polis Noktasına Çarptı: 4 Polis Hafif Yaralandı

Diyarbakır-Bitlis seferindeki yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak polis noktasına çarptı; 4 polis hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:24
Bitlis'te Yolcu Otobüsü Polis Noktasına Çarptı: 4 Polis Hafif Yaralandı

Bitlis'te Yolcu Otobüsü Polis Noktasına Çarptı: 4 Polis Hafif Yaralandı

Olayın Ayrıntıları

Bitlis'te şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün kontrolden çıkarak polis uygulama noktasına çarpması sonucu 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Diyarbakır’dan Bitlis istikametine gelen, sürücüsü C.D. olan, Yeşil Erciş firmasına ait 46 AEG 334 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Arıcılık mevkiinde görülen kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kulübedeki polis memurlarının hafif yaralandığı bildirildi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otobüs, bir iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledilerek Bitlis otogarına götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yolcu otobüsü polis noktasına çarptı: 4 polis yaralandı

Yolcu otobüsü polis noktasına çarptı: 4 polis yaralandı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı
2
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
3
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
4
Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten
6
Vali Eldivan, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı
7
Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma ertelendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları