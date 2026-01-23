Bitlis'te Yolcu Otobüsü Polis Noktasına Çarptı: 4 Polis Hafif Yaralandı

Olayın Ayrıntıları

Bitlis'te şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün kontrolden çıkarak polis uygulama noktasına çarpması sonucu 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Diyarbakır’dan Bitlis istikametine gelen, sürücüsü C.D. olan, Yeşil Erciş firmasına ait 46 AEG 334 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Arıcılık mevkiinde görülen kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kulübedeki polis memurlarının hafif yaralandığı bildirildi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otobüs, bir iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledilerek Bitlis otogarına götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

