Bitlis'te Yolcu Otobüsü Polis Uygulama Noktasına Çarptı — 4 Polis Hafif Yaralandı

Kaza ve İlk Müdahale

Bitlis'te şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün kontrolden çıkarak polis uygulama noktasındaki kulübeye çarpması sonucu 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Diyarbakır'dan Bitlis istikametine seyreden, C.D. yönetimindeki Yeşil Erciş firmasına ait 46 AEG 334 plakalı otobüs, Arıcılık mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrol noktasına girdi.

Müdahale, Kurtarma ve Yolcu Nakli

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı polisler tedavi için sevk edilirken, olay yerine çağrılan iş makinesiyle otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledilerek Bitlis Otogarı'na götürüldü.

Soruşturma

Kaza ile ilgili yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

