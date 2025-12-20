DOLAR
Bodrum'da Ana Su İsale Hattı Patladı: Torba’da Yol Çöktü

Bodrum Torba'da ana su isale hattı patladı; asfalt yarıldı, derin çukur oluştu, tonlarca su boşa aktı. MUSKİ ve zabıta ekipleri onarım ve güvenlik çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:01
Tonlarca su boşa aktı, onarım çalışmaları başlatıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, akşam saatlerinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi üzerinde bulunan ana su isale hattı patladı. Patlama sonucu cadde üzerinde asfalt yarıldı, yol yarıldı ve bölgede derin çukurlar oluştu.

Olayda tonlarca su boşa akaraken, ihbarın ulaşmasının ardından bölgeye MUSKİ ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı ve ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bölgede, ekipler tarafından onarım çalışması başlatıldı. Yetkililer, çalışmaların ilerleyişine göre ulaşımın normal seyrine döneceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

