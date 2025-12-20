Bodrum'da Ana Su İsale Hattı Patladı: Torba’da Yol Çöktü

Tonlarca su boşa aktı, onarım çalışmaları başlatıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, akşam saatlerinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi üzerinde bulunan ana su isale hattı patladı. Patlama sonucu cadde üzerinde asfalt yarıldı, yol yarıldı ve bölgede derin çukurlar oluştu.

Olayda tonlarca su boşa akaraken, ihbarın ulaşmasının ardından bölgeye MUSKİ ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı ve ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bölgede, ekipler tarafından onarım çalışması başlatıldı. Yetkililer, çalışmaların ilerleyişine göre ulaşımın normal seyrine döneceğini bildirdi.

