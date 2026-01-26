Bolu'da kazara vurulan 63 yaşındaki Hamdi Akçan yaşamını yitirdi

Bolu'da kazara silahla vurulan adam yaşam savaşını kaybetti

Olayın Detayları

Olay, iki gün önce Çıkınlar Mahallesi Aydınlar Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte vakit geçirdikten sonra odasına çekilen 63 yaşındaki Hamdi Akçan, kendisine ait tabancanın bakımını yaptığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu başından vuruldu.

Odadan gelen silah sesini duyan eşi içeri girince, Akçan’ı kanlar içerisinde yerde hareketsiz olarak buldu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi Süreci ve Vefat

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Hamdi Akçan, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akçan, iki günlük yaşam mücadelesini dün gece saatlerinde kaybetti.

