Bolu'da Tabanca Bakımı Sırasında Ateş Aldı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Bolu'da tabancasının bakımını yaparken ateş alan Hamdi A. (63) başından vurularak ağır yaralandı; yoğun bakımda tedavi sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 20:05
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 20:09
Bolu'da Tabanca Bakımı Sırasında Ateş Aldı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Bolu'da Tabanca Bakımı Sırasında Ateş Aldı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Olayın Detayları

Olay, Çıkınlar Mahallesi Aydınlar Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Ailesiyle vakit geçirdikten sonra odasına giden Hamdi A. (63), kendisine ait tabancanın bakımını yapmaya başladı. Temizlediği sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu Hamdi A. başından vuruldu.

Müdahale ve Hastane Süreci

Odadan gelen silah sesini duyan eşi, içeri koşarak Hamdi A.’yı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kişi ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hamdi A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Soruşturma

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU’DA EVİNDE TABANCASININ BAKIMINI YAPTIĞI SIRADA SİLAHIN ATEŞ ALMASI SONUCU BAŞINDAN VURULAN...

BOLU’DA EVİNDE TABANCASININ BAKIMINI YAPTIĞI SIRADA SİLAHIN ATEŞ ALMASI SONUCU BAŞINDAN VURULAN HAMDİ A. (63) AĞIR YARALANDI. HASTANEYE KALDIRILAN HAMDİ A.’NIN HAYATİ TEHLİKESİNİN DEVAM ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.

BOLU’DA EVİNDE TABANCASININ BAKIMINI YAPTIĞI SIRADA SİLAHIN ATEŞ ALMASI SONUCU BAŞINDAN VURULAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Tabanca Bakımı Sırasında Ateş Aldı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
2
Kocaeli Başiskele'de Dalgıç Kıyafetli Erkek Cesedi Bulundu
3
Şavşat Dereiçi Köyü'nde Ahşap Ev Yangını: Ahmet Uzun'un Evi Kullanılamaz Hale Geldi
4
Başakşehir'de Park Halindeki Tır Freni Boşaldı: 5 Araca Çarptı, 2 Araç Kullanılamaz
5
Tarsus'ta Traktör Devrildi: Sürücü Veli Doğan Hayatını Kaybetti
6
Safranbolu'da Direksiyon Başında Fenalaşan Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep’te Eski Koca Asitli Saldırı: Kadın Yoğun Bakımda, Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları