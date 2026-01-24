Bolu'da Tabanca Bakımı Sırasında Ateş Aldı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Olayın Detayları

Olay, Çıkınlar Mahallesi Aydınlar Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Ailesiyle vakit geçirdikten sonra odasına giden Hamdi A. (63), kendisine ait tabancanın bakımını yapmaya başladı. Temizlediği sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu Hamdi A. başından vuruldu.

Müdahale ve Hastane Süreci

Odadan gelen silah sesini duyan eşi, içeri koşarak Hamdi A.’yı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kişi ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hamdi A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Soruşturma

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

