İstanbul Valiliği'nden 26-27 Aralık Kar Uyarısı

İstanbul Valiliği: 26-27 Aralık'ta sıcaklık 5-8°C düşecek; kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağış ve gece-sabah buzlanma riski var.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:44
İstanbul Valiliği'nden 26-27 Aralık Kar Uyarısı

Hafta sonu için sıcaklık düşüşü ve yer yer kar beklentisi

İstanbul Valiliği, cuma ve cumartesi günleri kentin kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Valilik, hafta sonu il genelindeki hava durumu hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

