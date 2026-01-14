Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü

Acil servis girişinde 'klima' kavgası güvenlik kamerasında

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir klimanın arızalı olması nedeniyle çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Olay, dün sabah saatlerinde hastanenin acil servis girişinde meydana geldi.

Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek ile hastane müdür yardımcısı Berkay Aktaş arasında başlayan tartışmada, görüntülere göre Özübek'in Aktaş'ı boğazından ittiği anlar yer aldı. Yaşanan gerginlik, çevredeki personelin müdahalesiyle sona erdi.

Olayın ardından Müdür Yardımcısı Berkay Aktaş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durumunda kullanılan 'beyaz kod' bildiriminde bulundu ve darp raporu alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Diğer taraftan Furkan Özübek de emniyete giderek Aktaş'tan şikayetçi oldu.

Hastane koridorunda yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tartışma, fiziksel temas ve çevredekilerin müdahale anları net biçimde görülüyor.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor; yetkililer, sürecin yakından takip edildiğini bildiriyor.

