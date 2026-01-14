Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klima arızası nedeniyle çıkan tartışma arbedeye dönüştü; görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı, taraflar birbirinden şikayetçi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:41
Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü

Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü

Acil servis girişinde 'klima' kavgası güvenlik kamerasında

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir klimanın arızalı olması nedeniyle çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Olay, dün sabah saatlerinde hastanenin acil servis girişinde meydana geldi.

Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek ile hastane müdür yardımcısı Berkay Aktaş arasında başlayan tartışmada, görüntülere göre Özübek'in Aktaş'ı boğazından ittiği anlar yer aldı. Yaşanan gerginlik, çevredeki personelin müdahalesiyle sona erdi.

Olayın ardından Müdür Yardımcısı Berkay Aktaş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durumunda kullanılan 'beyaz kod' bildiriminde bulundu ve darp raporu alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Diğer taraftan Furkan Özübek de emniyete giderek Aktaş'tan şikayetçi oldu.

Hastane koridorunda yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tartışma, fiziksel temas ve çevredekilerin müdahale anları net biçimde görülüyor.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor; yetkililer, sürecin yakından takip edildiğini bildiriyor.

TÜRK SAĞLIK-SEN BOLU ŞUBE BAŞKANI FURKAN ÖZÜBEK İLE HASTANENİN MÜDÜR YARDIMCISI BERKAY AKTAŞ...

TÜRK SAĞLIK-SEN BOLU ŞUBE BAŞKANI FURKAN ÖZÜBEK İLE HASTANENİN MÜDÜR YARDIMCISI BERKAY AKTAŞ ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİK BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

TÜRK SAĞLIK-SEN BOLU ŞUBE BAŞKANI FURKAN ÖZÜBEK İLE HASTANENİN MÜDÜR YARDIMCISI BERKAY AKTAŞ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bafra'da 25 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
2
Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızı Güvenlik Kamerasında
3
Büyükçekmece'de Canlı Yayın Yapan Yayıncı Denize Atlayan Kadını Kurtardı
4
Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık: Elektrik Direği Demirleri Ele Geçirildi
5
Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü
6
Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
7
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları