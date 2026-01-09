Bornova'da Öğretmene 'İnsan Ticareti' İddiası: 6 Kız Öğrenci Evde Çalıştırıldı

Bornova'da bir öğretmenin, ders saatlerinde 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik işlerinde çalıştırdığı iddiasıyla idari ve adli soruşturma başlatıldı; öğretmen gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 09:56
İzmir’in Bornova ilçesinde bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. hakkında, ders saatleri içinde öğrencileri okul dışına çıkarıp kendi evinde temizlik ve yük taşıma işlerinde çalıştırdığı iddiasıyla hem idari hem adli süreç başlatıldı.

Olayın ortaya çıkışı ve iddialar

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Kasım 2025 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre öğretmen D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerin bilgisi olmaksızın ders saatleri içinde okuldan çıkardı. Öğrenciler güvenlik kameralarının görüş açısı dışında bir noktadan özel araca bindirilerek öğretmenin yeni taşındığı eve götürüldü.

Valilik idari soruşturma başlattı

Olayın 8 Ocak 2026 tarihinde basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından İzmir Valiliği harekete geçti. Valiliğin açıklamasında iddialar üzerine idari soruşturmanın başlatıldığı, D.T.'nin görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Adli süreç: 'İnsan ticareti' suçlaması ve gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, öğrencileri evine götürüp temizlik işlerinde çalıştırdığı öne sürülen D.T. hakkında "İnsan ticareti" suçlamasıyla işlem başlatıldı ve öğretmen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasındaki iddialar

Soruşturma dosyasına giren detaylarda; öğrencilerin gün boyunca koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldığı, gün sonunda yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmadığı öne sürüldü. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri ve daha sonra kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri belirtildi.

Velilerin şikayet dilekçelerinde, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen ve öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı fotoğraflar da delil olarak sunuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

