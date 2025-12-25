Bozyazı'da Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı ile Bağımlılıkla Mücadele toplantısı düzenlendi. Toplantılar, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Ele alınan konular

Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılması ihtiyaçları üzerinde duruldu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede alınacak tedbirler, farkındalık çalışmaları ve mağdurlara yönelik destek mekanizmaları masaya yatırıldı. Bağımlılıkla mücadele bölümünde ise toplumun tüm kesimlerinin iş birliği içinde hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Kaymakamın değerlendirmesi

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadelenin devletin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirterek, ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışması gerektiğini ifade etti.

Katılımcılar

Toplantılara kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı ve çalışma planlarının etkin uygulanması için görüş alışverişinde bulunuldu.

1