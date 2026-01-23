Bulanık’ta 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. 22 Ocak 2026'de yakalanıp Patnos cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:41
Jandarma operasyonuyla gözaltı ve tutuklama

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bulanık ilçesinde operasyon düzenlendi.

Erentepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık" suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahsın Bulanık ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 22 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hükümlü, 8 yıl 4 ay hapis cezasının infazı amacıyla Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

MUŞ’UN BULANIK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, “BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAKKINDA HIRSIZLIK” SUÇLARINDAN 8 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

