Buldan'da Aynı Güzergâhta İki Kaza: Otomobil Üzüm Bağına Uçtu

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki kaza yaşandı; bir otomobil üzüm bağına uçtu, sabahki kazada 25 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:53
Buldan'da Aynı Güzergâhta İki Kaza: Otomobil Üzüm Bağına Uçtu

Buldan'da Aynı Güzergâhta İki Kaza: Otomobil Üzüm Bağına Uçtu

Yağış sonrası kaygan zeminde kontrolden çıkan araç üzüm bağına savruldu

Denizli'nin Buldan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil üzüm bağına uçtu.

Olayda 20 ADR 254 plakalı otomobilin sürücüsü M. S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak üzüm bağına savruldu.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak otomobilde ağır maddi hasar oluştu.

Olayın ardından ekipler sevk edildi. Yetkililer, aynı güzergahta aynı gün içinde ikinci bir kazanın daha gerçekleştiğini belirtti.

Günün erken saatlerinde ise mesaiye giden memurları taşıyan bir servis aracı da yine kontrolden çıkarak üzüm bağına uçmuş; bu kazada 25 kişi yaralandı.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÜZÜM...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÜZÜM BAĞINA SAVRULDU. AYNI GÜZERGAHTA AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAŞANAN İKİNCİ KAZA DİKKAT ÇEKTİ.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÜZÜM...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çerkezköy'de Koçak Farma'da Kimyasal Reaksiyon Sonrası Patlama: 4 Yaralı
2
Ayvacık'ta Sağanak ve Fırtına: Tarım Arazileri Sular Altında
3
Bilecik'te ruhsatsız av tüfeği kazası: Sezayi K. yaralandı
4
Bolu'da Huzur Denetimleri: 139 Şüpheli, 7 Tutuklama
5
Gazipaşa'da 3 Katlı Binanın 2. Katında Yangın: Komşular Dumandan Etkilendi
6
Ankara'da Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Kayınvalide Öldü, Eski Eş Ağır Yaralı
7
Eskişehir'de Takla Atan Otomobil: 3 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları