Buldan'da Aynı Güzergâhta İki Kaza: Otomobil Üzüm Bağına Uçtu

Yağış sonrası kaygan zeminde kontrolden çıkan araç üzüm bağına savruldu

Denizli'nin Buldan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil üzüm bağına uçtu.

Olayda 20 ADR 254 plakalı otomobilin sürücüsü M. S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak üzüm bağına savruldu.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak otomobilde ağır maddi hasar oluştu.

Olayın ardından ekipler sevk edildi. Yetkililer, aynı güzergahta aynı gün içinde ikinci bir kazanın daha gerçekleştiğini belirtti.

Günün erken saatlerinde ise mesaiye giden memurları taşıyan bir servis aracı da yine kontrolden çıkarak üzüm bağına uçmuş; bu kazada 25 kişi yaralandı.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÜZÜM BAĞINA SAVRULDU. AYNI GÜZERGAHTA AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAŞANAN İKİNCİ KAZA DİKKAT ÇEKTİ.