Samsun'da Lokantacı Çorba Tartışmasında İş Yerine Ateş Açtı — Tutuklandı

Samsun'da çatışma çorba servisi tartışmasıyla başladı, silahlı saldırıyla sona erdi

Canik Yeni Mahalle Eski Sanayi Sitesi'nde hafta içi yaşanan olay

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle Eski Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokanta sahibi M.S. (63) ile yanında bulunan araç tamirci dükkanı sahibi A.A.K. (48) arasında, iş yerine dışarıya çorba servisi yapılmaması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.S., aracından aldığı tüfekle tamirci dükkanına ateş açtı. Ardından olay yerinden kaçan A.A.K.'nin peşinden de tüfekle ateş edildi.

Olayda yaralanan olmadı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıkları doğrultusunda hareket eden ekipler, M.S.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltı işlemlerini yürüten birim, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği oldu. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

