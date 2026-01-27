Samsun'da Lokantacı Çorba Tartışmasında İş Yerine Ateş Açtı — Tutuklandı

Samsun'da lokanta sahibi M.S. (63), dışarı çorba servisi tartışması sonrası oto tamircisinin iş yerine tüfekle ateş açtı; yakalanan M.S. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:09
Samsun'da Lokantacı Çorba Tartışmasında İş Yerine Ateş Açtı — Tutuklandı

Samsun'da çatışma çorba servisi tartışmasıyla başladı, silahlı saldırıyla sona erdi

Canik Yeni Mahalle Eski Sanayi Sitesi'nde hafta içi yaşanan olay

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle Eski Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokanta sahibi M.S. (63) ile yanında bulunan araç tamirci dükkanı sahibi A.A.K. (48) arasında, iş yerine dışarıya çorba servisi yapılmaması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.S., aracından aldığı tüfekle tamirci dükkanına ateş açtı. Ardından olay yerinden kaçan A.A.K.'nin peşinden de tüfekle ateş edildi.

Olayda yaralanan olmadı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıkları doğrultusunda hareket eden ekipler, M.S.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltı işlemlerini yürüten birim, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği oldu. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE BİR LOKANTA SAHİBİ İLE OTO TAMİRCİSİ ARASINDA YAŞANAN DIŞARIYA ÇORBA...

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE BİR LOKANTA SAHİBİ İLE OTO TAMİRCİSİ ARASINDA YAŞANAN DIŞARIYA ÇORBA SERVİSİ TARTIŞMASI SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞÜRKEN, İŞ YERİNE ATEŞ AÇAN LOKANTACI M.S.(63) TUTUKLANDI.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE BİR LOKANTA SAHİBİ İLE OTO TAMİRCİSİ ARASINDA YAŞANAN DIŞARIYA ÇORBA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayvacık'ta Sağanak ve Fırtına: Tarım Arazileri Sular Altında
2
Çerkezköy'de Koçak Farma'da Kimyasal Reaksiyon Sonrası Patlama: 4 Yaralı
3
Bilecik'te ruhsatsız av tüfeği kazası: Sezayi K. yaralandı
4
Samsun'da Lokantacı Çorba Tartışmasında İş Yerine Ateş Açtı — Tutuklandı
5
Bolu'da Huzur Denetimleri: 139 Şüpheli, 7 Tutuklama
6
Gazipaşa'da 3 Katlı Binanın 2. Katında Yangın: Komşular Dumandan Etkilendi
7
Ankara'da Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Kayınvalide Öldü, Eski Eş Ağır Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları