Eskişehir'de Takla Atan Otomobil: 3 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Eskişehir'de takla atan otomobildeki 3 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu

Eskişehir'in Yenikent Mahallesi Zümrüt Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Olayda bulunan üç kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza detayları

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar yönünden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi istikametine seyir halinde olan Bahtiyar Y. idaresindeki 03 VT 855 plakalı otomobil, hafif yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıktı ve takla attı.

Kazada araçta bulunan sürücü Bahtiyar Y., eşi ve torununun kendi çabalarıyla araçtan çıktıkları belirtildi.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde, Bahtiyar Y., eşi ve torununun sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Aile fertleri hafif sıyrıklarla kazayı atlattıklarını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmeyip tedaviyi reddetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

