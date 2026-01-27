Eskişehir'de Takla Atan Otomobil: 3 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Yenikent Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan 03 VT 855 plakalı otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:59
Eskişehir'de Takla Atan Otomobil: 3 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Eskişehir'de takla atan otomobildeki 3 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu

Eskişehir'in Yenikent Mahallesi Zümrüt Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Olayda bulunan üç kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza detayları

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar yönünden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi istikametine seyir halinde olan Bahtiyar Y. idaresindeki 03 VT 855 plakalı otomobil, hafif yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıktı ve takla attı.

Kazada araçta bulunan sürücü Bahtiyar Y., eşi ve torununun kendi çabalarıyla araçtan çıktıkları belirtildi.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde, Bahtiyar Y., eşi ve torununun sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Aile fertleri hafif sıyrıklarla kazayı atlattıklarını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmeyip tedaviyi reddetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ESKİŞEHİR'DE YAĞIŞ SEBEBİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATAN OTOMOBİLDE BULUNAN 3...

ESKİŞEHİR'DE YAĞIŞ SEBEBİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATAN OTOMOBİLDE BULUNAN 3 KİŞİ, KAZAYI ŞANS ESERİ YARA ALMADAN ATLATTI.

ESKİŞEHİR'DE YAĞIŞ SEBEBİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATAN OTOMOBİLDE BULUNAN 3...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çerkezköy'de Koçak Farma'da Kimyasal Reaksiyon Sonrası Patlama: 4 Yaralı
2
Ayvacık'ta Sağanak ve Fırtına: Tarım Arazileri Sular Altında
3
Bilecik'te ruhsatsız av tüfeği kazası: Sezayi K. yaralandı
4
Bolu'da Huzur Denetimleri: 139 Şüpheli, 7 Tutuklama
5
Gazipaşa'da 3 Katlı Binanın 2. Katında Yangın: Komşular Dumandan Etkilendi
6
Ankara'da Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Kayınvalide Öldü, Eski Eş Ağır Yaralı
7
Eskişehir'de Takla Atan Otomobil: 3 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları