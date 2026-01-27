Bilecik'te ruhsatsız av tüfeği kazası: Sezayi K. yaralandı

Yenipazar’ın Batıbelenören Köyü’nde Sezayi K., evinde ruhsatsız çifte av tüfeğini kontrol ederken kaza sonucu sol omzundan yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:01
Olay, Yenipazar ilçesi'ne bağlı Batıbelenören Köyü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Sezayi K., evinde ruhsatsız çifte av tüfeğini kontrol ederken silahın kazaen ateş alması sonucu sol omuz bölgesinden yaralandı.

İlk müdahale ve hastaneye sevk

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sezayi K.'nın ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları