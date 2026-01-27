Bilecik'te ruhsatsız av tüfeği kazası: Sezayi K. yaralandı
Olay, Yenipazar ilçesi'ne bağlı Batıbelenören Köyü'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Sezayi K., evinde ruhsatsız çifte av tüfeğini kontrol ederken silahın kazaen ateş alması sonucu sol omuz bölgesinden yaralandı.
İlk müdahale ve hastaneye sevk
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sezayi K.'nın ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
