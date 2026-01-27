Ayvacık'ta Sağanak ve Fırtına: Tarım Arazileri Sular Altında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına tarım arazilerini sular altında bıraktı; yollar kapandı, şantiye çatısı uçtu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:08
Ayvacık'ta Sağanak ve Fırtına: Tarım Arazileri Sular Altında

Ayvacık'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji uyarısı sonrası ilçede sel ve fırtına etkili oldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış, ilçede yaşamı aksattı ve tarım arazilerini sular altında bıraktı. Meteorolojinin Çanakkale genelinde yaptığı sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından, ilçede öğle saatlerinde aniden bastıran yağış bazı bölgelerde su birikintilerine yol açtı.

Sürücüler, özellikle Ayvacık’ın 3 nolu girişi olarak bilinen yolda biriken su nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti ve söz konusu yol geçici olarak kapandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için yerinde önlem aldı.

Öte yandan, ilçede etkili olan kuvvetli rüzgar sonucunda bir inşaatın şantiye binasının çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmadı, çatının yol üzerindeki bölümü yapılan çalışmalar sonucu kaldırıldı.

Yetkililer, benzer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve Meteoroloji uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulundu.

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA...

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI.

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Kabaş Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve Haftada 2 Gün İmza
2
Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi
3
Sakarya'da 8 milyon kaçak makaron TEM'de yakalandı
4
Elazığ'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
5
Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada
6
Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
7
Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları