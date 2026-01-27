Ayvacık'ta Sağanak ve Fırtına: Tarım Arazileri Sular Altında

Ayvacık'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji uyarısı sonrası ilçede sel ve fırtına etkili oldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış, ilçede yaşamı aksattı ve tarım arazilerini sular altında bıraktı. Meteorolojinin Çanakkale genelinde yaptığı sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından, ilçede öğle saatlerinde aniden bastıran yağış bazı bölgelerde su birikintilerine yol açtı.

Sürücüler, özellikle Ayvacık’ın 3 nolu girişi olarak bilinen yolda biriken su nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti ve söz konusu yol geçici olarak kapandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için yerinde önlem aldı.

Öte yandan, ilçede etkili olan kuvvetli rüzgar sonucunda bir inşaatın şantiye binasının çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmadı, çatının yol üzerindeki bölümü yapılan çalışmalar sonucu kaldırıldı.

Yetkililer, benzer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve Meteoroloji uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulundu.

