Ordu’da 14 bin 692 Araç Denetlendi: 53 Yaralı, 3 bin 431 İşlem

Ordu’da Bir Haftada 14 bin 692 Araç ve Sürücü Denetlendi

Ordu’da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre son bir haftada geniş çaplı kontroller gerçekleştirildi.

Denetim ve kaza verileri

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 41 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği ve bu kazalarda 53 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında uygulanan cezai işlemler şu şekilde kayda geçti:

40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem uygulandı.

62 sürücü modifiyeli araç kullanmaktan ceza aldı.

27 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten işlem yapıldı.

58 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden ceza kesildi.

588 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan işlem uygulandı.

80 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan ceza uygulandı.

201 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan işlem yapıldı.

54 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin diğer denetimleriyle birlikte toplam 14 bin 692 araç kontrol edilirken, 3 bin 431 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ayrıca 30 araç trafikten men edildi ve 40 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

