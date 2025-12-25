DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,54 -0,03%
BITCOIN
3.749.757,09 0,03%

Burdur'da Avcılar Halatla Uçurumdan İnerek Köpeği Kurtardı

Burdur'da avcılar, uçuruma düşen av köpeğini metrelerce derinlikten halatla inerek kurtardı; köpek hafif sıyrıklarla atlattı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:29
Burdur'da Avcılar Halatla Uçurumdan İnerek Köpeği Kurtardı

Burdur'da Avcılar Halatla Uçurumdan İnerek Köpeği Kurtardı

Mahsur kalan av köpeği gün ağarır ağarmaz kurtarıldı

Burdur’un Büğdüz köyünden Askeriye köyü mevkiine domuz avı için giden avcı grubu, av sırasında grubun en sadık dostlarından biri olan av köpeğinin dik uçurumdan aşağı yuvarlanmasıyla sarsıldı.

Olayın gece saatlerinde gerçekleşmesi ve bölgenin sarp yapısı nedeniyle ilk etapta köpeğe ulaşamadılar. Durumu AFAD ekiplerine bildiren avcılar, ekipleri beklemeden harekete geçti.

Geceyi uçurum kenarında endişe içinde geçiren avcılar, gün ağarır ağarmaz kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya karar verdi.

Avcılar, yanlarındaki halatlarla profesyonel dağcıları aratmayan bir yöntemle metrelerce derinlikte bir operasyon gerçekleştirdi. Arkadaşlarının yardımıyla halatla uçurumdan aşağı inen bir avcı, mahsur kalan köpeğe ulaştı ve büyük bir titizlikle yukarı çekti.

Köpek, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Dostlarını sağ salim kucaklarına alan avcılar, "O bizim sadece köpeğimiz değil, yol arkadaşımız. Onu orada bırakamazdık" ifadelerini kullandı.

BURDUR'DA UÇURUMA DÜŞEN AV KÖPEĞİ İÇİN ZAMANLA YARIŞAN AVCILAR KENDİ İMKANLARI İLE METRELERCE...

BURDUR'DA UÇURUMA DÜŞEN AV KÖPEĞİ İÇİN ZAMANLA YARIŞAN AVCILAR KENDİ İMKANLARI İLE METRELERCE DERİNLİKTEKİ UÇURUMA HALATLA İNEREK KÖPEKLERİNİ SAĞ SALİM ÇIKARDI.

BURDUR'DA UÇURUMA DÜŞEN AV KÖPEĞİ İÇİN ZAMANLA YARIŞAN AVCILAR KENDİ İMKANLARI İLE METRELERCE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Karakaya: 2025'te Bitlis'te Asayiş Raporu — Operasyon ve Yakalamalar
2
İrtikap Soruşturması: Yahşihan Eski Başkanı Türkyılmaz Tahliye Edildi
3
Elmalı'da 'Sakızmatik' Kumar Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
4
Karaman'da Kepçeyle Kaçak Kazı: 14 Kişi Suçüstü Yakalandı
5
Karaman’da Kepçeli Tarihi Eser Operasyonu: 14 Gözaltı
6
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Kaza: Merdiven Basamakları İşyerine Dalmayı Engelledi
7
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması