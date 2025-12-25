Burdur'da Avcılar Halatla Uçurumdan İnerek Köpeği Kurtardı

Mahsur kalan av köpeği gün ağarır ağarmaz kurtarıldı

Burdur’un Büğdüz köyünden Askeriye köyü mevkiine domuz avı için giden avcı grubu, av sırasında grubun en sadık dostlarından biri olan av köpeğinin dik uçurumdan aşağı yuvarlanmasıyla sarsıldı.

Olayın gece saatlerinde gerçekleşmesi ve bölgenin sarp yapısı nedeniyle ilk etapta köpeğe ulaşamadılar. Durumu AFAD ekiplerine bildiren avcılar, ekipleri beklemeden harekete geçti.

Geceyi uçurum kenarında endişe içinde geçiren avcılar, gün ağarır ağarmaz kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya karar verdi.

Avcılar, yanlarındaki halatlarla profesyonel dağcıları aratmayan bir yöntemle metrelerce derinlikte bir operasyon gerçekleştirdi. Arkadaşlarının yardımıyla halatla uçurumdan aşağı inen bir avcı, mahsur kalan köpeğe ulaştı ve büyük bir titizlikle yukarı çekti.

Köpek, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Dostlarını sağ salim kucaklarına alan avcılar, "O bizim sadece köpeğimiz değil, yol arkadaşımız. Onu orada bırakamazdık" ifadelerini kullandı.

