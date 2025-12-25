Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.539 Hap Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalar sonucunda 1.525 adet sentetik ecza hap ile 14 adet Lyrica uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplam ele geçirilen uyuşturucu hap sayısı 1.539 oldu.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
