Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.539 Hap Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da polis operasyonunda toplam 1.539 uyuşturucu hap ele geçirildi; 1.525 sentetik, 14 Lyrica; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:16
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalar sonucunda 1.525 adet sentetik ecza hap ile 14 adet Lyrica uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplam ele geçirilen uyuşturucu hap sayısı 1.539 oldu.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

