Osmaniye'de 'İlk Evim' Operasyonu: 18 Tutuklama

Osmaniye merkezli 'İlk Evim' dolandırıcılık soruşturmasında 22 gözaltından 18'i tutuklandı; şüphelilerin 23 milyon TL haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:08
Osmaniye merkezli yürütülen 'İlk Evim' kod adlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun ayrıntıları

Soruşturmaya göre, şüpheliler Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları sahte internet siteleri ve sosyal medya ilanları aracılığıyla kandırdı. İddialara göre örgütün elde ettiği haksız kazancın tutarı yaklaşık 23 milyon TL olarak gösteriliyor.

Operasyon Osmaniye merkezli olup Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerini kapsadı. Emniyet birimleri, şüphelilerin kullandığı çok sayıda dijital materyale el koydu.

Yargılama süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

