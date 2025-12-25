Osmaniye'de 'İlk Evim' Operasyonu: 18 Tutuklama

Osmaniye merkezli yürütülen 'İlk Evim' kod adlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun ayrıntıları

Soruşturmaya göre, şüpheliler Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları sahte internet siteleri ve sosyal medya ilanları aracılığıyla kandırdı. İddialara göre örgütün elde ettiği haksız kazancın tutarı yaklaşık 23 milyon TL olarak gösteriliyor.

Operasyon Osmaniye merkezli olup Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerini kapsadı. Emniyet birimleri, şüphelilerin kullandığı çok sayıda dijital materyale el koydu.

Yargılama süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

