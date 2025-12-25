Malatya'da ambulans helikopter 82 yaşındaki M. M. K.'yı Turgut Özal'a taşıdı

Malatya'da ambulans helikopter 82 yaşındaki M. M. K.'yı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne taşıdı
Darende'de düşme sonucu hastaneye sevk
Edinilen bilgilere göre, M. M. K. ikametinde düşerek yaralandı ve Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların durumun ciddiyetini belirtmesi üzerine hava ambulansı talep edildi.
Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikopter, M. M. K.'yı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti.
Hastanın tedavisinin burada devam ettiği öğrenildi.
