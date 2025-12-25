DOLAR
Malatya'da ambulans helikopter 82 yaşındaki M. M. K.'yı Turgut Özal'a taşıdı

Darende'de düşerek yaralanan 82 yaşındaki M. M. K., ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:16
Darende'de düşme sonucu hastaneye sevk

Edinilen bilgilere göre, M. M. K. ikametinde düşerek yaralandı ve Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların durumun ciddiyetini belirtmesi üzerine hava ambulansı talep edildi.

Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikopter, M. M. K.'yı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti.

Hastanın tedavisinin burada devam ettiği öğrenildi.

