Muğla Büyükşehir, 118 Gönüllü İtfaiyeci Yetiştiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere müdahale kapasitesini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla talep eden yurttaşlara yönelik eğitimler düzenliyor. Bu programla amaç, ilgi ve becerilerine göre eğitilen gönüllülerin afetlerde profesyonel ekiplere destek verebilecek bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak.

Eğitimlerin Kapsamı

Fethiye’de gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllülere yangınla mücadele, su baskınlarına müdahale, ipli erişim teknikleri ve ilk yardım konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bugüne kadar Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde toplam 118 gönüllü vatandaşa itfaiyecilik eğitimi verildi.

Başkan Aras'ın Değerlendirmesi

Ahmet Aras: Muğla, ormanları, kıyıları ve doğal yapısıyla afet risklerine açık bir kent. Bizim önceliğimiz, bu kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek. Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimizle, yurttaşlarımızın muhtemel yangınlar, su baskınları ve acil durumlarda bilinçli ve doğru şekilde müdahale edebilmelerini sağlıyoruz. Afetlerle mücadele sadece kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğudur. Gönüllü itfaiyecilerimiz, profesyonel ekiplerimize büyük destek sağlıyor. Eğitimlere katılan tüm vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimizi kentimizin tüm ilçelerinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

