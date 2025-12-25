DOLAR
Burdur'da saman yangını: 2 bine yakın balya zarar gördü

Burdur İlyas Köyü'nde bir evin altındaki samanlıkta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; yaklaşık 2 bine yakın saman balyası zarar gördü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:08
İlyas Köyü'nde samanlık alevlere teslim oldu

Burdur'un İlyas Köyü'nde, D.F.'ye ait evin alt kısmında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaklaşık 2 bine yakın saman balyasının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı; yetkililer olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

