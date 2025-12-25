Burdur'da saman yangını: 2 bine yakın balya zarar gördü

İlyas Köyü'nde samanlık alevlere teslim oldu

Burdur'un İlyas Köyü'nde, D.F.'ye ait evin alt kısmında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaklaşık 2 bine yakın saman balyasının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı; yetkililer olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

BURDUR'DA BİR EVİN ALT KISMINDA BULUNAN SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SÖNDÜRÜLÜRKEN 2 BİNE YAKIN SAMAN BALYASI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ.